Kuruluş Osman 61. bölüm fragmanı... "Eğer ki intikamını almazsak işittiklerimiz bize haram olsun!" | Video
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Kuruluş Osman 60. bölüm... Bamsı Bey'in ölümü damga vurdu! | Video 27.05.2021 | 01:38
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Kuruluş Osman 60. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video 26.05.2021 | 14:01
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Kuruluş Osman 58. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 12.05.2021 | 11:14
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Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 60. bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. 60. bölümün ardından merakla beklenen 61. bölüm fragmanı da ekranlara geldi.