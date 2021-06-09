'Kuruluş Osman' 62'nci bölüm... Osman Bey Bamsı Bey'in intikamını aldı! | Video

ATV'nin sevilen ve en çok izlenen dizilerinden 'Kuruluş Osman', bu hafta 62'nci bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. 'Kuruluş Osman'ın bu bölümünde yine heyecan ve aksiyon dolu sahneler yer aldı. Dizinin merakla beklenen bu bölümünde Osman Bey, öldürülen Bamsı Bey'in intikamını aldı ve Togay'ın cezasını kesti. İşte geceye damga vuran heyecan dolu o sahne...