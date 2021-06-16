Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 63. yeni bölümü ile bu akşam atv'de! Kuruluş Osman 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Kuruluş Osman 63. yeni bölümü ile bu akşam atv'de! Kuruluş Osman 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Kuruluş Osman 63. yeni bölümü ile bu akşam atv'de! Kuruluş Osman 2. Fragmanı yayınlandı | Video
16.06.2021 | 10:51

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Kuruluş Osman 63. yeni bölümü ile bu akşam atv'de! Kuruluş Osman 2. Fragmanı yayınlandı | Video 00:30
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Dizinin 63'üncü bölümünde Malhun Hatun'dan evlat müjdesi alan Osman Bey, efsanevi komutan Dukas'la birlikte uç bölgesine gönderilen Bizans ordusuna karşı vereceği büyük savaşa hazırlanmak üzere harekete geçer. Selçuklu sultanıyla görüşmek üzere Konya'ya giden Osman Bey, Moğol ve Bizans arasında kalmamak için zekice bir oyun kurar. Togay'ın elinden kaçırılmasını ve Moğol altınlarına el konulmasını hazmedemeyen Moğol Valisi Yargıcı ise Osman Bey'e karşı sürpriz bir hamle peşindedir.

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Komutan Dukas'ın ordusuyla birlikte İnegöl'e gelişiyle gücünü artıran Nikola, Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için aradığı fırsatı yakaladığını düşünmektedir. Osman Bey'in evlat sahibi olacağını öğrenen Bala Hatun, duygularına hakim olmaya çalışır ve Malhun Hatun'a bir adım atar. Osman Bey ise Konya'dan döndükten sonra uç bölgesinin kaderini belirleyecek büyük savaş için Alpleri ile birlikte cenk meydanına çıkar.

OSMAN BEY SAVAŞTAN GALİP ÇIKABİLECEK Mİ?

Osman Bey, Bizans ordusuyla savaştan galip çıkabilecek mi? Komutan Dukas'ın uç bölgesine getirdiği ordu dengeleri nasıl değiştirecek? Dukas'ın gelişi ile eli güçlenen Nikola'nın stratejisi ne olacak? Osman Bey ve Selçuklu Sultanı arasındaki görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak? Osman Bey'den intikam almak isteyen Moğol Valisi'nin planı ne? Bala Hatun, Osman Bey ve Malhun Hatun'un çocuk sahibi olmasını nasıl karşılayacak?

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