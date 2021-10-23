Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 68. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle!
Kuruluş Osman 68. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle!

Kuruluş Osman 68. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle!

23.10.2021 | 11:06

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"Onların çil yavrusu gibi dağılması için bizim birlik olmamız gerekmektedir!"

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"Onların çil yavrusu gibi dağılması için bizim birlik olmamız gerekmektedir!"


O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi...

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