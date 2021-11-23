Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 72. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! "Ey Rabbim…"
Kuruluş Osman 72. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle!

Kuruluş Osman 72. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! "Ey Rabbim…"

23.11.2021 | 12:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kuruluş Osman 72. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! Ey Rabbim… 00:28
Kuruluş Osman 72. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! "Ey Rabbim…" 23.11.2021 | 12:18
Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı... Alpler! Turgut Bey için! | Video 00:28
Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı... "Alpler! Turgut Bey için!" | Video 18.11.2021 | 01:09
’Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Kayı Obası’na yapılan baskının faturası ağır oldu! Gonca Hatun şehit düştü! | Video 00:59
'Kuruluş Osman'a damga vuran sahne: Kayı Obası’na yapılan baskının faturası ağır oldu! Gonca Hatun şehit düştü! | Video 17.11.2021 | 22:42
Kuruluş Osman 71. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Kayı Obası’na ağır darbe | Video 00:49
Kuruluş Osman 71. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Kayı Obası'na ağır darbe | Video 17.11.2021 | 13:31
Kuruluş Osman 71. bölüm 1. tanıtımı... ‘’Andım olsun ki, Gonca’nın ve cümle şehitlerin kanını yerde koymayacağm!’’ | Video 00:30
Kuruluş Osman 71. bölüm 1. tanıtımı... ‘’Andım olsun ki, Gonca’nın ve cümle şehitlerin kanını yerde koymayacağm!’’ | Video 11.11.2021 | 00:28
Osman Bey’in duası | Video 00:59
Osman Bey'in duası | Video 11.11.2021 | 00:25
Osman Bey’e ve kayılara Nıkea’da zehirli tuzak! | Video 00:59
Osman Bey’e ve kayılara Nıkea’da zehirli tuzak! | Video 11.11.2021 | 00:25
Kuruluş Osman’da heyecan dolu sahne: Osman Bey’e hain pusu | Video 00:59
Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahne: Osman Bey’e hain pusu | Video 10.11.2021 | 22:18
Kuruluş Osman 70. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 00:48
Kuruluş Osman 70. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 10.11.2021 | 13:44
Kuruluş Osman 70. bölüm 2. fragmanı... Bize çaldıkları pusatın akıbeti ancak körelmektir! | Video 00:28
Kuruluş Osman 70. bölüm 2. fragmanı... "Bize çaldıkları pusatın akıbeti ancak körelmektir!" | Video 08.11.2021 | 23:51
Osman Bey ahaliye öyle bir konuşma yaptı ki! Osman Bey’in harekat planı Nikola’yı dağıttı! | Video 00:59
Osman Bey ahaliye öyle bir konuşma yaptı ki! Osman Bey’in harekat planı Nikola’yı dağıttı! | Video 04.11.2021 | 00:34
Kuruluş Osman 70. bölüm fragmanı | Video 00:29
Kuruluş Osman 70. bölüm fragmanı | Video 04.11.2021 | 00:00
Cerkutay, Aygül Hatun’a böyle açıldı! Sosyal medya yıkıldı! | Video 00:58
Cerkutay, Aygül Hatun’a böyle açıldı! Sosyal medya yıkıldı! | Video 03.11.2021 | 23:27
Osman Bey ve Turgut Alp arasında buzlar eridi! | Video 00:58
Osman Bey ve Turgut Alp arasında buzlar eridi! | Video 03.11.2021 | 22:52
Osman Bey’den Tekfurlara sürpriz: Türkün huzur bulmadığı yerde kimsenin huzuru yoktur | Video 00:59
Osman Bey'den Tekfurlara sürpriz: Türkün huzur bulmadığı yerde kimsenin huzuru yoktur | Video 03.11.2021 | 21:41
’Kuruluş Osman’ 69. bölüm 2. fragman | Video 00:28
'Kuruluş Osman' 69. bölüm 2. fragman | Video 01.11.2021 | 23:19
Kuruluş Osman 69. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 00:29
Kuruluş Osman 69. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 28.10.2021 | 10:46
Kuruluş Osman 69. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm tanıtımı yine nefes kesti... 00:29
Kuruluş Osman 69. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm tanıtımı yine nefes kesti... 28.10.2021 | 00:32
Osman Bey yaralanan Bala Hatun’un başından bir an olsun ayrılmadı 00:45
Osman Bey yaralanan Bala Hatun'un başından bir an olsun ayrılmadı 27.10.2021 | 22:36
’Kuruluş Osman’da yürekleri burkan sahne! Bala Hatun evladını kaybedecek mi? 00:59
'Kuruluş Osman'da yürekleri burkan sahne! Bala Hatun evladını kaybedecek mi? 27.10.2021 | 21:46

atv'nin izlenme rekorları kıran sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 72. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı... ‘"Ey Rabbim… Sen evlatlarımı almak için bana güç ver!’"

VİDEO DEVAM EDİYOR

atv Kuruluş Osman 72. Bölüm Özeti;

OSMAN BEY'İN KORKUSUZ HAMLESİ

Osman Bey ve Alpleri, gizlice girdikleri Bilecik Kalesi'nde ölümcül bir operasyona girişir. Osman Bey'in kaleye sızmasını sağladığı ve Tekfur Rotagus'a ulaşmayı başaran Turgut Bey ise büyük bir tehlikenin pençesindedir.

NIKOLA, MARI İLE EVLENMEK İSTİYOR

Papaz Gregor'u kullanarak Söğüt'ü ele geçirmeyi planlayan tekfurlar, Osman Bey'e yeni bir darbe vurmaya hazırlanır. Tekfur Nikola'nın Mari Kosses'le evlenmek istediğini açıklaması ortalığı karıştırır. Osman Bey kaçırılan ve din değiştirmeye zorlanan Türkmen çocukları kurtarabilmek için zekice bir plan yaparak tekfurları savaş meydanında alt etmek ister.

OSMAN BEY KALEDEN NASIL ÇIKACAK?

Osman Bey ve alpleri Bilecik Kalesi'nden nasıl çıkacak? Tekfurların Papaz Gregor ile iş birliğinin sonuçları ne olacak? Osman Bey'in tutsak çocukları kurtarmak için herkesi şaşırtacak hamlesi ne? Mari Kosses, Tekfur Nikola'nın kendisi ile evlenmek istemesine nasıl tepki verecek? Kayı Obası'ndaki hainlerin akıbeti ne olacak?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA