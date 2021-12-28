Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 77. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! 'Gaflet uykusu...'
Kuruluş Osman 77. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! 'Gaflet uykusu...'

Kuruluş Osman 77. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! 'Gaflet uykusu...'

28.12.2021 | 15:07

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Kuruluş Osman 77. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! ’Gaflet uykusu...’ 00:32
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atv Kuruluş Osman 77. Son Bölüm 2. Yeni Fragmanı yayınlandı... "Seni bu gaflet uykusundan, hainlerin kanıyla sulanan adalet pusatım uyandıracak!"

VİDEO DEVAM EDİYOR

ŞEYH EDEBALI ZİNDANA ATILIYOR

Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır.

OSMAN BEY KAYI OBASI'NA DÖNÜYOR

Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar. Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için Osman Bey'in planı ne olacaktır? Gizlice Kayı Obası'na giden Osman Bey'i bekleyen tehlike ne? Osman Bey, Vezir Alemşah ile tekfurların ittifakını bozabilecek mi? Osman Bey, Vezir Alemşah'la nasıl hesaplaşacak? Kayı postuna oturan Gündüz Bey'in yeni hamlesi ne olacak?

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