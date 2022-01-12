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OTOMATİK OYNAT
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Kuruluş Osman 78'inci bölüm tanıtımı | Video 12.01.2022 | 21:25
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Osman Bey, Vezir Alemşah'ı eline geçirdi | Video 30.12.2021 | 00:32
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Osman Bey, Vezir Alemşah ve Tekfurların planını darmadağın etti | Video 29.12.2021 | 22:11
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Kuruluş Osman 77. Bölüm 2. Fragmanı izle | Video 29.12.2021 | 15:24
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Kuruluş Osman 77. bölüm tanıtımı | Video 23.12.2021 | 00:43
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Selçuklu Veziri ile saf tutan Gündüz Bey kayı postuna oturdu | Video 22.12.2021 | 21:55
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Turgut Bey, Mari’yi teslim etmeyen Osman Bey’e böyle söz verdi! | Video 15.12.2021 | 22:25
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Kuruluş Osman 74. bölüm 2. tanıtımı | Video 06.12.2021 | 23:16
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Tekfurlar Osman Bey’in Söğüt’te verdiği yemeğe saldırdı | Video 01.12.2021 | 22:44
Kuruluş Osman 78'inci bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölüm 19 Ocak'ta ATV'de...