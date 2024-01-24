Orhan Bey ve Holofira işte böyle kurtuldu
‘Kuruluş Osman’ 145. Bölümünde izleyicilere nefes kesen anlar yaşatarak, Orhan Bey ve Holofira'nın Moğollar'ın elinden kurtuluş mücadelesini ekranlara taşıdı. Orhan Bey ve Holofira, Moğollar’ın elinden Bala Hatun ve alplar sayesinde kurtuldu.
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