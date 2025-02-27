Osman Bey ile Bala Hatun kızları Halime’ye kavuşabilecekler mi?
Kuruluş Osman’ın soluksuz takip edilen 182’inci bölümüne Sofia’nın, Osman Bey ve Bala Hatun’a yıllar önce öldü bildikleri kızları Halime’yi göstermesi damga vurdu.
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