Video Kuruluş Osman Sofia hain planları için Bala Hatun’u kurtardı
Sofia hain planları için Bala Hatun’u kurtardı

Sofia hain planları için Bala Hatun’u kurtardı

19.02.2025 | 22:47

Kuruluş Osman’ın nefes kesen 181’inci bölümünde Osman Bey, evlatları ve Kayı Obası, Bala Hatun’un şehit olduğunu sanarak yas tutarken, gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı. Sofia, Bala Hatun’u hain planlarının bir parçası olarak kaçırılarak yanarak ölmekten kurtardı.

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