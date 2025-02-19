Sofia hain planları için Bala Hatun’u kurtardı
Kuruluş Osman’ın nefes kesen 181’inci bölümünde Osman Bey, evlatları ve Kayı Obası, Bala Hatun’un şehit olduğunu sanarak yas tutarken, gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı. Sofia, Bala Hatun’u hain planlarının bir parçası olarak kaçırılarak yanarak ölmekten kurtardı.
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