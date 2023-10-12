Yunus Emre’den Bala Hatun’a Eyyub Aleyhisselam kıssası

‘Kuruluş Osman’ın 132. Bölümünde Hz. Yunus Emre, zor bir hastalıkla mücadele eden Bala Hatun’a şifalı otlarından verip, Hz. Eyyub’la ilgili bir kıssa anlattı.