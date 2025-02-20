Alişan, kar yağışına aldırış etmeden dışarıya çıkan eşi ve kayınvalidesini paylaştı: "Kahveye çıkmış akıllı ana kız" | Video

İstanbul beyaza bürünürken, ünlülerden de kar paylaşımları ardı ardına geliyor. Türkü dünyasının en sevilen isimlerinden olan Alişan, kar yağışına aldırış etmeden kahve içmeye çıkan eşi ve kayınvalidesini sosyal medyada böyle paylaştı.