ATV’nin yeni dizisi ‘Başka Bir Gün’den yeni tanıtım
Güçlü hikayesiyle merak uyandıran, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan atv’nin yeni dizisi ‘Başka Bir Gün’den yayına sayılı günler kala merakı artıran yeni bir tanıtım daha yayınlandı.
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