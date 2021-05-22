Celalleddin zekice taktiği ile Moğol kuvvetlerini darmadağın etti! Kutlu Bike’yi ölümden kurtardı | Video
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'Millet Kıraathanesi' programı VAV TV 17 Mayıs 2021 Pazartesi yayını 18.05.2021 | 16:07
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ATV'nin yepyeni dizisi ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’, birinci bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Yayınlanan bölümüyle dikkat çeken dizi, izleyicilerini kendisine hayran bıraktı. Bu aksiyon ve heyecan dolu 1'inci bölümde Şehzade Celaleddin, Kutlu Bike’yi kurtarabilmek için Moğol güçlerine meydan okudu.