Video Medya Celalleddin zekice taktiği ile Moğol kuvvetlerini darmadağın etti! Kutlu Bike’yi ölümden kurtardı | Video

Celalleddin zekice taktiği ile Moğol kuvvetlerini darmadağın etti! Kutlu Bike’yi ölümden kurtardı | Video

Celalleddin zekice taktiği ile Moğol kuvvetlerini darmadağın etti! Kutlu Bike’yi ölümden kurtardı | Video
22.05.2021 | 02:17

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ATV'nin yepyeni dizisi ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’, birinci bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Yayınlanan bölümüyle dikkat çeken dizi, izleyicilerini kendisine hayran bıraktı. Bu aksiyon ve heyecan dolu 1'inci bölümde Şehzade Celaleddin, Kutlu Bike’yi kurtarabilmek için Moğol güçlerine meydan okudu.

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