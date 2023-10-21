Video Medya Kızılcık Şerbeti 36. Bölüm fragmanı izle Show TV ile yayında: Ben kaderime terk edildim diye duracak değilim! | VİDEO
Kızılcık Şerbeti 36. Bölüm fragmanı izle Show TV ile yayında: Ben kaderime terk edildim diye duracak değilim! | VİDEO

Kızılcık Şerbeti 36. Bölüm fragmanı izle Show TV ile yayında: Ben kaderime terk edildim diye duracak değilim! | VİDEO

21.10.2023 | 00:19

Kızılcık Şerbeti fragmanı yayında. Dizinin takipçileri haftaya olacakları araştırıyor. Yeni haftadan ilk kareler dikkat çekiyor. Yeni bölüm fragmanında Nursema gerçekleri ortaya çıkarmak için her şeyi göze alıyor. Öte yandan herkes bebek için bir araya gelirken Rüzgar ve Alev arasında heyecan dorukta. İşte, Show TV Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı izle.

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Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi oyuncuların yer aldığı yapım bu Cuma da takip edildi. Gelecek hafta olacaklar gündemdeki yerini aldı. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti 36. Bölüm fragmanı izle…

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