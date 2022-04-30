Kuzugiller Minika Çocuk kanalında başlıyor

Minika Çocuk kanalında yepyeni bir çizgi dizi başlıyor. Kuzugiller, yaşadıkları olaylarla hem hayatın günlük akışını keşfediyor hem de hayata dair sorunları ebeveynlerinin yardımıyla kolayca çözüme ulaştırıyor. Yapımında 80 kişilik profesyonel ekibin çalıştığı Kuzugiller özellikle okul öncesi çocuklar için eğitici özellik taşıyor.