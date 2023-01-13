Türkiye, ‘Ateş Kuşları’nın duygu yüklü sahnelerini konuşuyor! Gülayşe’yi ‘Köksüzler’ sahiplendi | Video

Sezonun merakla beklenen yeni dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Ateş Kuşları’nın heyecanla takip edilen birinci bölümünde, gizemli bir kişi tarafından çöp kutusuna bırakılan bebek Gülayşe’yi, kendilerine ‘Köksüzler’ adını veren beş sokak çocuğu sahiplendi.