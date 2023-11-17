Yalı Çapkını 46. Bölüm izle full HD | Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle canlı yayın | VİDEO

Star TV’nin Cuma günleri ekranlara gelen dizisi Yalı Çapkını 46. Bölüm izle araştırmaları ile gündemde. Yeni bölümde Ferit, Şehmuz’un şartları karşısında köşeye sıkışır. Yalıda ise Suna ve Kaya’nın sözü kesilmektedir. Seyran ise gerçeklerin peşindedir. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demirli Yalı Çapkını izle Star TV dizi ekranında yayında. İşte, 17 Kasım Yalı Çapkını 46. Bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz.