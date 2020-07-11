Ahmet Nur Çebi: Yabancı sınırı yerine teşvik daha iyi
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin açıkladığı yeni yabancı sınırı ve altyapı gelişimi hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu. Çebi, ""Altyapıdan futbolcu çıkarıp oynatan kulüplere de belirli kriterleri karşılaşması karşılığında prim verilebilir. Yabancı sınırlaması yerine kulüplere ekonomik açıdan teşvik verilebilir. Örneğin yerli futbolcular için ödenen ücretlerdeki vergi oranı düşürülüp, yabancı oyunculardan alınan vergi oranı yükseltilebilir." dedi.