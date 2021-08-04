Buse Naz Çakıroğlu Huang Hsiao-Wen'i böyle devirdi ve Altın madalya için ringe çıkmaya hak kazandı!
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Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020'de Tayvanlı rakibi Huang Hsiao-Wen'i yenerek finalde Altın Madalya için ringe çıkmaya hak kazandı!