Video Spor Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması | Video
Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması | Video

Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması | Video

05.11.2024 | 14:35

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile ilgili, “Başarıya giden her yolda Galatasaray zaten vardır. Galatasaray bütün bu etkinliklerini yaparken kendi yapısını dikkate alacaktır. Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye’de onu taraftarımıza izlettirdiğimiz için çok gururluyuz” dedi.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Futbol takımının başarılı bir sezon geçirdiğini, Osimhen'in de iyi bir performans gösterdiğini belirten Özbek, "Galatasaray Futbol Takımı, başarılı bir sezon geçiriyor. Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz. Performansı da gayet yerinde. Dolayısıyla Galatasaray'ın geleceğini, Galatasaray'ın bundan sonraki yapılanmasını daha önümüzde epey bir süre var. O zaman dikkate alacağız. Biz yönetim kurulu olarak Galatasaray taraftarını, camiasını memnun etmek ve başarı odaklı olduğumuzu hiç kimsenin unutmaması gerekiyor. Başarıya giden her yolda Galatasaray zaten vardır. Galatasaray bütün bu etkinliklerini yaparken kendi yapısını dikkate alacaktır. Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de onu taraftarımıza izlettirdiğimiz için çok gururluyuz" diye konuştu.

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