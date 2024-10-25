Video Spor Erik ten Hag: “Fenerbahçe ile finalde karşılaşmak çok güzel olur”
Erik ten Hag: “Fenerbahçe ile finalde karşılaşmak çok güzel olur”

Erik ten Hag: “Fenerbahçe ile finalde karşılaşmak çok güzel olur”

25.10.2024 | 08:40

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Porto ve Fenerbahçe deplasmanlarında birer puan aldıklarını belirterek, “Fenerbahçe ile finalde karşılaşmak çok güzel olur” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United, konuk olduğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, "İki tane zor maçtan çıktık; Porto ve Fenerbahçe maçlarından. İki puan aldık. Bugün ilk golü biz attık ama daha sonra hatalı gol yedik. Aslında bloğumuz çıkarmalıydı. Golden önce de 2-0 yapma şansı yakaladık. Fakat olmadı. Hayal kırıklığı yaşadık. Artık Old Trafford'da maçlarımızı kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.


"Ugarte, nasıl oynamamız gerektiğiniz öğrenecek"
Ugarte'nin performansı ile ilgili gelen soruya Hollandalı teknik adam, "6 haftadan sonra ilk 11'e çıktı. O da bizim nasıl oynamamız gerektiğini öğrenecek. 6 numara performansı gösterdi. Öğrendikçe daha iyi olacak" yanıtını verdi.


"Mazroui rolünü iyi yerine getirdi"
Noussair Mazraoui'nin 10 numara pozisyonunda başlaması ile ilgili Erik ten Hag, "Bu bir zor bir deplasmandı. Dört tane hücum oyuncusu ile oynamak zor olabilirdi. Mazroui daha önceden takımlarında bek olmadan önce 10 numara oynamışlığı varmış. Rolünü de iyi yerine getirdi. Hatta Eriksen'in rolünde etkisi vardı. Genel olarak takımımızın performansından ve oyuncularımızdan memnunuz" diye konuştu.


"Fenerbahçe ile finalde karşılaşmak çok güzel olur"
Fenerbahçe deplasmanına gelmeden zor bir karşılaşma olacağını bildiklerini belirten Manchester United'ın teknik patronu, "Fenerbahçe ile finalde karşılaşmak çok güzel olur. Stat ve ambiyansları çok iyi. Topa hakim olmayı çok iyi yapmamız gerekiyordu. Bizim de ilk yarıda pozisyonumuz var. Özellikle Rasford ile bir pozisyonumuz var. Fenerbahçe de iki net pozisyona girdi; Onana iki tane top çıkardı. 2 tane zor deplasmanda birer puan aldık. Buraya gelmeden önce de zor bir maç olacağını biliyorduk" diyerek sözlerini noktaladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Bugün harika oynadık 20:26
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho "Bugün harika oynadık" 25.10.2024 | 08:43
Erik ten Hag: Fenerbahçe ile finalde karşılaşmak çok güzel olur 07:41
Erik ten Hag: “Fenerbahçe ile finalde karşılaşmak çok güzel olur” 25.10.2024 | 08:40
Okan Buruk’tan Osimhen yorumu: Çok iyi bir oyuncu transfer ettik | Video 06:48
Okan Buruk'tan Osimhen yorumu: "Çok iyi bir oyuncu transfer ettik" | Video 20.10.2024 | 08:32
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Türk voleybolunda yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır | Video 06:00
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Türk voleybolunda yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" | Video 17.10.2024 | 10:41
Türkiye U21 3-0 Letonya U21 | MAÇ ÖZETİ 05:48
Türkiye U21 3-0 Letonya U21 | MAÇ ÖZETİ 11.10.2024 | 22:47
Uşakspor 0-1 Bursaspor MAÇ ÖZETİ 09:05
Uşakspor 0-1 Bursaspor (MAÇ ÖZETİ) 11.10.2024 | 00:34
Ziraat Türkiye Kupası’nda Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçı yarıda kaldı! 01:11
Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçı yarıda kaldı! 10.10.2024 | 16:03
Dursun Özbek: 2023-2024 sezonunda 94 kupa, 424 madalya kazandık | Video 09:13
Dursun Özbek: "2023-2024 sezonunda 94 kupa, 424 madalya kazandık" | Video 09.10.2024 | 15:24
Acun Ilıcalı: Türkiye’de şu anda garip şeyler var | Video 04:16
Acun Ilıcalı: "Türkiye'de şu anda garip şeyler var" | Video 30.09.2024 | 08:50
Jose Mourinho’dan Serhat Akın yorumu | Video 16:04
Jose Mourinho'dan Serhat Akın yorumu | Video 30.09.2024 | 08:48
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın’a silahlı saldırı 02:03
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'a silahlı saldırı 27.09.2024 | 08:33
Silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın hastaneye kaldırıldı 02:45
Silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın hastaneye kaldırıldı 27.09.2024 | 08:34
Okan Buruk: Osimhen takımımıza oyuncu ve insan olarak çok uydu | Video 15:27
Okan Buruk: "Osimhen takımımıza oyuncu ve insan olarak çok uydu" | Video 26.09.2024 | 08:49
Jose Mourinho: Bir galibiyet beni aya çıkarmaz | Video 11:58
Jose Mourinho: "Bir galibiyet beni aya çıkarmaz" | Video 25.09.2024 | 14:39
Okan Buruk: 3 önemli hücum oyuncusu varken her zaman iki forvetle oynamayı düşüneceğiz | Video 09:27
Okan Buruk: "3 önemli hücum oyuncusu varken her zaman iki forvetle oynamayı düşüneceğiz" | Video 15.09.2024 | 08:42
İbrahim Hatipoğlu: Cenk Ergün’ün istifası sürpriz oldu | Video 10:16
İbrahim Hatipoğlu: "Cenk Ergün'ün istifası sürpriz oldu" | Video 15.09.2024 | 08:43
Gabriel Sara: Transfer ücretim üzerimde baskı oluşturmuyor | Video 03:37
Gabriel Sara: "Transfer ücretim üzerimde baskı oluşturmuyor" | Video 15.09.2024 | 08:43
FIFA, Arda Güler’i kızdırdı: Bu adamların maç izlediğini düşünmüyorum 00:13
FIFA, Arda Güler'i kızdırdı: Bu adamların maç izlediğini düşünmüyorum 12.09.2024 | 10:16
Vincenzo Montella’dan flaş Kerem Aktürkoğlu yorumu | Video 14:51
Vincenzo Montella'dan flaş Kerem Aktürkoğlu yorumu | Video 10.09.2024 | 09:33
Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda tarih yazan milliler, duygularını anlattı | Video 03:21
Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda tarih yazan milliler, duygularını anlattı | Video 10.09.2024 | 10:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA