Video Spor Erman Toroğlu'ndan Domenec Torrent'e şok sözler!
Erman Toroğlu'ndan Domenec Torrent'e şok sözler!

Erman Toroğlu'ndan Domenec Torrent'e şok sözler!

01.05.2022 | 23:25

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Galatasaray'ın, Sivasspor'a 3-2 mağlup olduğu maçın ardından Erman Toroğlu, canlı yayından Domenec Torrent'i sert eleştirdi.

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