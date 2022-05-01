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OTOMATİK OYNAT
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Erman Toroğlu'ndan Domenec Torrent'e şok sözler! 01.05.2022 | 23:25
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Times Meydanı'nda şampiyonluk horonu | Video 01.05.2022 | 12:24
02:04
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Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı'nın basın toplantısı 01.05.2022 | 01:10
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Trabzonsporlu futbolculardan sulu baskın! | Video 01.05.2022 | 00:47
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Trabzonspor şampiyonluğa çok yakın! Detaylar A Haber'de | Video 30.04.2022 | 21:32
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Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız | Video 29.04.2022 | 18:19
10:43
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Sabri Sarıoğlu Galatasaray'dan ayrılık sürecini anlattı | Video 29.04.2022 | 10:31
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Güvenç Kurtar: Fenerbahçe'ye adayım, herkesten iyiyim 27.04.2022 | 17:01
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Hulk'tan skandal hareket! Sarı kart bile verilmedi | Video 25.04.2022 | 10:53
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Şampiyon Sakaryaspor''a görkemli karşılama | Video 25.04.2022 | 08:39
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Erman Toroğlu'ndan Eşref Hamamcıoğlu'na sert sözler! 24.04.2022 | 23:40
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Uğurcan Çakır’dan uçuş anonsu: "Zirveye uçuyoruz" | Video 24.04.2022 | 08:31
Galatasaray'ın, Sivasspor'a 3-2 mağlup olduğu maçın ardından Erman Toroğlu, canlı yayından Domenec Torrent'i sert eleştirdi.