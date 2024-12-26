Erzincanspor yeniden Gökhan Ünal ile el sıkıştı | Video
24 Erzincanspor'da göreve gelen yeni yönetim, sözleşmesi feshedilen Teknik Direktör Gökhan Ünal ile yeniden anlaştı.
Gökhan Ünal, yaptığı basın açıklamasında "Erzincanspor'dan hiç gitmek istemiyordum. Ama şartlar bunu gerektirdi. Ben ne Erzincanspor'dan ne de Erzincan halkından büyük değilim. Ben burayı çok seviyorum. Burada yarım kalan bir işim var. Ben burada bir şeyler yapabileceğime inandığım için tekrar geldim. Önceki röportajımda yanlış anlaşıldıysam, Erzincan halkından, Valimiz Hamza Aydoğdu'dan ve belediye başkanından özür dilerim. Giden oyuncularımız var ve geri gelmek için niyetliler. Gidenler gelirse kapımız açık, gelmezlerse biz içeridekilerle hedefimize ilerleyeceğiz. Yarım kalan işimi tamamlayacağım. İnşallah Erzincanspor ikinci yarı daha farklı olacak" ifadelerine yer verdi.
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