Video Spor Erzincanspor yeniden Gökhan Ünal ile el sıkıştı | Video
Erzincanspor yeniden Gökhan Ünal ile el sıkıştı | Video

Erzincanspor yeniden Gökhan Ünal ile el sıkıştı | Video

26.12.2024 | 15:51

24 Erzincanspor'da göreve gelen yeni yönetim, sözleşmesi feshedilen Teknik Direktör Gökhan Ünal ile yeniden anlaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Anagold 24 Erzincanspor'da göreve gelen yeni yönetim, sözleşmesi feshedilen Teknik Direktör Gökhan Ünal ile Erzincanspor Sosyal Tesisleri'nde yeniden sözleşme imzaladı.

Gökhan Ünal, yaptığı basın açıklamasında "Erzincanspor'dan hiç gitmek istemiyordum. Ama şartlar bunu gerektirdi. Ben ne Erzincanspor'dan ne de Erzincan halkından büyük değilim. Ben burayı çok seviyorum. Burada yarım kalan bir işim var. Ben burada bir şeyler yapabileceğime inandığım için tekrar geldim. Önceki röportajımda yanlış anlaşıldıysam, Erzincan halkından, Valimiz Hamza Aydoğdu'dan ve belediye başkanından özür dilerim. Giden oyuncularımız var ve geri gelmek için niyetliler. Gidenler gelirse kapımız açık, gelmezlerse biz içeridekilerle hedefimize ilerleyeceğiz. Yarım kalan işimi tamamlayacağım. İnşallah Erzincanspor ikinci yarı daha farklı olacak" ifadelerine yer verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erzincanspor yeniden Gökhan Ünal ile el sıkıştı | Video 01:57
Erzincanspor yeniden Gökhan Ünal ile el sıkıştı | Video 26.12.2024 | 15:51
Volkan Demirel: Kamuoyundan özür dilerim ama Şenol Güneş’ten dilemiyorum | Video 02:05
Volkan Demirel: "Kamuoyundan özür dilerim ama Şenol Güneş'ten dilemiyorum" | Video 23.12.2024 | 08:35
Şenol Güneş: Oraya it de gelse hoş geldin demek zorundayım | Video 16:33
Şenol Güneş: "Oraya it de gelse hoş geldin demek zorundayım" | Video 23.12.2024 | 08:35
Şenol Güneş, derbi sonrası SABAH Spor’un sorusunu yanıtladı! | Video 02:04
Şenol Güneş, derbi sonrası SABAH Spor'un sorusunu yanıtladı! | Video 17.12.2024 | 09:16
Ertuğrul Doğan’dan maç sonrası sert açıklamalar: Rezillik bitmiyor | Video 00:24
Ertuğrul Doğan'dan maç sonrası sert açıklamalar: "Rezillik bitmiyor" | Video 17.12.2024 | 08:51
Hacıosmanoğlu: Kasımpaşa, Türkiye Kupası’na katılacak. Fenerbahçe süre istedi | Video 01:54
Hacıosmanoğlu: "Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılacak. Fenerbahçe süre istedi" | Video 16.12.2024 | 12:51
Jose Mourinho’dan Becao ve Livakovic açıklaması | Video 05:18
Jose Mourinho'dan Becao ve Livakovic açıklaması | Video 16.12.2024 | 08:42
Jose Mourinho: Önümüzdeki 2 maçtan minimum 3 puan alacağız | Video 10:37
Jose Mourinho: “Önümüzdeki 2 maçtan minimum 3 puan alacağız” | Video 12.12.2024 | 08:35
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Türk Futbolunda bir yapı olduğuna inanıyorum | Video 39:32
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Türk Futbolunda bir yapı olduğuna inanıyorum" | Video 10.12.2024 | 15:40
TVF Başkanı Üstündağ’dan, Ertuğrul Doğan’a çağrı: Trabzonspor voleybol takımını kur | Video 00:51
TVF Başkanı Üstündağ'dan, Ertuğrul Doğan'a çağrı: "Trabzonspor voleybol takımını kur" | Video 10.12.2024 | 15:12
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde konuştu 15:36
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu 10.12.2024 | 12:28
Sporun zirvesi Turkuvaz Medya’da! Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella’dan açıklamalar | Video 37:34
Sporun zirvesi Turkuvaz Medya'da! Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella'dan açıklamalar | Video 10.12.2024 | 12:14
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Video 06:29
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video 10.12.2024 | 12:00
Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara: MHK Başkanı hemen istifa etmeli | Video 07:15
Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara: "MHK Başkanı hemen istifa etmeli" | Video 09.12.2024 | 14:37
Ender Bilgin açıkladı! TFF’den flaş Turgut Doman kararı... 00:18
Ender Bilgin açıkladı! TFF'den flaş Turgut Doman kararı... 09.12.2024 | 00:38
Alex Oxlade Chamberlain: Büyük maçlarda büyük oyuncular ortaya çıkar | Video 02:51
Alex Oxlade Chamberlain: "Büyük maçlarda büyük oyuncular ortaya çıkar" | Video 08.12.2024 | 08:42
Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe | Jose Mourinho: Hak edenin kaybettiği bir maçtı | Video 05:54
Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe | Jose Mourinho: "Hak edenin kaybettiği bir maçtı" | Video 08.12.2024 | 08:41
Dursun Özbek’ten A Spor ekranlarında çarpıcı sözler! TFF ve MHK’yi bombaladı... 01:44:14
Dursun Özbek'ten A Spor ekranlarında çarpıcı sözler! TFF ve MHK'yi bombaladı... 04.12.2024 | 13:17
Dursun Özbek: Hakem kendisine söyleneni yaptı | Video 04:23
Dursun Özbek: "Hakem kendisine söyleneni yaptı" | Video 02.12.2024 | 10:26
SON DAKİKA | Samet Aybaba’dan basın toplantısında flaş açıklamalar! 59:39
SON DAKİKA | Samet Aybaba'dan basın toplantısında flaş açıklamalar! 30.11.2024 | 14:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA