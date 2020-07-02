Evren Turhan: Arda Turan Galatasaray'a geliyor

A Spor yorumcusu Evren Turhan Futbol A programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Turhan, canlı yayında Arda Turan'la ilgili müjdeyi de verdi. Tecrübeli yorumcu geçtiğimiz günlerde Barcelona ile olan sözleşmesi sona eren yıldız futbolcunun Galatasaray'a geleceğini söyledi.