Fenerbahçe Beko'da kadro yeniden yapılandırılıyor
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Fenerbahçe Beko'da kadro yeniden yapılandırılıyor 15.07.2020 | 16:50
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Emre Belözoğlu Mert Hakan'ın ardından bir transferi daha bitirdi! 14.07.2020 | 22:03
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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Arda Turan ile bir ortaklığımız yok 14.07.2020 | 20:59
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Emre Bol: Galatasaray'ı zor bir dönem bekliyor 14.07.2020 | 20:25
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Falcao için flaş sözler! "En büyük hayal kırıklığı" 14.07.2020 | 19:40
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Fenerbahçe'den pilot takım harekatı! 14.07.2020 | 19:04
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Volkan Demir: Edin Visca Fenerbahçe'de oynamak istiyor 14.07.2020 | 18:42
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Canlı yayında duyurdu! "Fenerbahçe'de 8-10 isimle yollar ayrılacak" 14.07.2020 | 18:20
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Trabzonspor şampiyonluk yolunda büyük fırsatı kaçırdı! 14.07.2020 | 17:24
01:49
Fenerbahçe'nin üçüncülük şansı kalmadı 14.07.2020 | 17:22
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Galatasaray'ın kötü serisi sürüyor 14.07.2020 | 17:20
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Beşiktaş'tan Malatya'da kritik galibiyet 14.07.2020 | 17:19
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Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyareti 14.07.2020 | 16:46
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Wesley Sneijder'dan futbola dönüş sinyali 14.07.2020 | 14:21
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Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi bitti 14.07.2020 | 13:31
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Erman Toroğlu'dan flaş değerlendirme! "Yük Sörloth'un omuzlarında" 14.07.2020 | 01:18
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Erman Toroğlu'ndan flaş değerlendirme! "Başakşehir havaya girmiş" 13.07.2020 | 22:12
01:20
Trabzonspor galibiyete şartlandı 13.07.2020 | 13:37
Fenerbahçe Beko, sezon öncesinde kadroda büyük bir revizyona gidiyor. Murat Didin, sarı-lacivertlilerin kadro planlamasını değerlendirdi.