Fenerbahçe, bir kez daha İsmail Kartal'a emanet | Video
Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
İsmail Kartal, daha önce 2015 ve 2022 yıllarında da sarı-lacivertli kulüpte teknik direktörlük görevi yapmıştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:18
Okan Buruk: "Bu sene çifte hedefimiz var" | Video 29.06.2023 | 08:35
01:03
Fenerbahçe, bir kez daha İsmail Kartal'a emanet | Video 29.06.2023 | 08:35
00:22
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, kaza geçirdi | Video 28.06.2023 | 15:03
01:23
Galatasaray Icardi için PSG ile pazarlıklara başladı | Video 28.06.2023 | 13:19
01:33
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi yeniden başlıyor | Video 28.06.2023 | 13:20
01:22
Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu! Yıldız isim İstanbul'a geliyor | Video 26.06.2023 | 15:58
03:38
Abdullah Avcı Fenerbahçe'ye gelecek mi? Taraftardan Ali Koç'a tepki | Video 26.06.2023 | 15:57
06:23
Icardi'nin menajerinden flaş Galatasaray açıklaması | Video 26.06.2023 | 15:52
02:39
Golü önlemek isteyen kaleci, rakip forvetin ayağını kırdı | Video 26.06.2023 | 10:54
00:46
İstanbul'da U17 maçında kavga çıktı | Video 26.06.2023 | 08:46
05:35
00:33
Aziz Yıldırım’a Veliefendi Hipodromu’nda yoğun ilgi | Video 25.06.2023 | 16:29
03:52
06:08
Arda Güler gidecek mi kalacak mı? Ali Koç ile neler konuştu? | Video 25.06.2023 | 10:39
06:01
Trabzonspor'un 2023-2024 sezonu formaları büyük ilgi gördü 24.06.2023 | 13:30
00:31
04:02
00:42
01:28
Edın Dzeko Fenerbahçe için İstanbul’a geldi | Video 22.06.2023 | 11:54