Fenerbahçe'de Pereira ile yollar ayrılacak mı? Galatasaray derbisinde...

Süper Lig'in son 4 haftasında 3 kez sahadan mağlup ayrılan Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 1 puanı son dakikada kurtardı. Kötü gidişin ardından Pereira'nın geleceği tartışılıyor. Fenerbahçe'deki son durumu Ahmet Selim Kul A Spor'da aktardı. Kul, "Fenerbahçe'de Pereira'nın gönderilmesi gibi bir gündem yok. Galatasaray derbisine bir aksilik olmazsa Pereira ile çıkılacak." ifadelerini kullandı.