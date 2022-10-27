Fiorentina - Başakşehir UEFA Konferans Ligi Maçı EXXEN TV 8,5 CANLI İZLE

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda İtalya ekibi Fiorentina ile karşılaşacak. Bu akşam saat 19:45'te başlayacak olan Fiorentina - Başakşehir maçını EXXEN üyeleri EXXEN uygulaması kullanarak kesintisiz olarak izleyebilirler. Exxen Tv'ye https://www.exxen.com/tr adresinden üye olabilirsiniz.