Fiorentina - Sivasspor CANLI İZLE TV8,5 LİNK

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Sivasspor, İtalya'nın köklü takımı Fiorentina'ya konuk olacak. Fiorentina - Sivasspor maçı 9 Mart Perşembe günü saat 23:00'te TV8,5'tan şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Bu kritik maçı https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin adresinden izleyebilirsiniz.