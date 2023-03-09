Fiorentina - Sivasspor CANLI İZLE TV8,5 LİNK
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Sivasspor, İtalya'nın köklü takımı Fiorentina'ya konuk olacak. Fiorentina - Sivasspor maçı 9 Mart Perşembe günü saat 23:00'te TV8,5'tan şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Bu kritik maçı https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin adresinden izleyebilirsiniz.
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