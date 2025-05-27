Galatasaray, şampiyonluğu Yenikapı'da kutladı | Video 27.05.2025 | 13:29 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, kupasını Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen etkinlik sonrası aldı. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk coşkusunu binlerce taraftarla birlikte yaşadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, Yenikapı Miting Alanı'nda kutlama etkinliği düzenlendi. Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, üstü açık otobüsle şehir turu attı ve Sarayburnu'nda bekleyen tekneye geçti. Burada aileleriyle boğaz turu atan sarı-kırmızılılar daha sonra Yenikapı'ya geçti.

Etkinlik alanında konserler ve DJ performanslarının ardından, futbolcular tek tek sahneye çıktı. Daha sonra kupa ve madalya takdim törenine geçildi. Şampiyonluk kupasını alan kaptan Fernando Muslera, daha sonra takım arkadaşlarıyla birlikte bu sevinci yaşadı. Bu özel anlar, beIN SPORTS ekranlarında izleyiciyle buluştu.