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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Davinson Sanchez basın toplantısı düzenledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Davinson Sanchez basın toplantısı düzenledi

06.11.2024 | 17:34

Galatasaray - Tottenham maçı öncesi; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Davinson Sanchez basın toplantısı düzenledi.

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