Galatasaray, Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı | Video
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli golcü oyuncu Wilfried Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
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