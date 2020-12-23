Göksel Gümüşdağ: Bu hakemlerle bu lig bitmez

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından turuncu-lacivertli takımın başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Bakın daha kötü şeylere doğru gidiyoruz. Maçı bizden aldı, Fenerbahçe'ye verdi. Tüm Türkiye gördü. Bu hakemlerle bu lig bitmez." dedi.