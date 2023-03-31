Video Spor Guardiola'dan depremzedelere destek çağrısı | Video
Guardiola'dan depremzedelere destek çağrısı | Video

Guardiola'dan depremzedelere destek çağrısı | Video

31.03.2023 | 14:25

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin İspanyol Teknik Direktörü Pep Guardiola, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için destek çağrısında bulundu.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz bir, suyumuz bir, güneşimiz bir. 1 Mart'ta omuz omuza verdik. Ancak depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor. http://omuzomuza.org'a girin, bağış yapın ya da DESTEK yazın, 8332'ye SMS gönderin" denildi.

Guardiola ise paylaşılan videoda, "Manchester City adına Türkiye ve Suriye'de yaşanan trajedi için yardım göndermek istiyoruz. Lütfen bağışlayabileceğiniz herhangi bir şey varsa bağışlayın. Biz, Manchester City adına yapacağız. Umarım herkes aynısını yapabilir" ifadelerini kullandı.

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