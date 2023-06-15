Video Spor Icardi Galatasaray'a geri dönecek mi? | Video
Icardi Galatasaray'a geri dönecek mi? | Video

Icardi Galatasaray'a geri dönecek mi? | Video

15.06.2023 | 12:13

Galatasaray'da oynadığı futbolla bu sene lige damga vuran Mauro Icardi'ye Arabistan Ligi'nden taliplerin olması Galatasaray'ın işini güçleştiriyor. Yıldız oyuncunun son durumu A Haber'de paylaşıldı.

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