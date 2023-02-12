İlkay Gündoğan deprem bölgesine yardım kamyonu gönderdi | Video
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, deprem bölgelerine yardım kamyonu gönderdi.
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