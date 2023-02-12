İlkay Gündoğan deprem bölgesine yardım kamyonu gönderdi | Video 12.02.2023 | 15:10 İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, deprem bölgelerine yardım kamyonu gönderdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası yardımlar gelmeye devam ediyor. İngiliz takımı Manchester City'de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu da depremzedeler için bir yardım kamyonu hazırlattı. Gerekli malzemeleri alarak yola çıkan kamyon, Gaziantep/Hatay istikametine gitti.