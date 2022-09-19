Jorge Jesus: “Biz her zaman daha iyi olabileceğimize inanıyoruz” | Video

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 5-0’lık Alanyaspor galibiyeti sonrası, “Daha iyi olabileceğimiz konular var. Bu galibiyetin keyfini çıkaracağız. Biz her zaman daha iyi olabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplasında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımının iyi bir maç çıkardığını ifade ederek, "Zor bir maçtı, ilk yarım saat 2 gol bulmamıza rağmen zordu. Rakibimiz çabuk ve tehlikeli kontrataklara çıkabiliyor. Benim takımım defansif anlamda kuvvetliydi. Görevleri en iyi şekilde yerine getirdiler. Çok oyuncuyla savunma yapmak kolaydır, önemli olan az oyuncuyla yapmak. Takımım bunu en iyi şekilde yaptı. Takımımı tebrik ediyorum. 6 maçta 20 gol attık. Yapmamız gereken şey yolumuza devam etmek ve daha da iyi olmak. Daha iyi olabileceğimiz konular var. Bu galibiyetin keyfini çıkaracağız. Biz her zaman daha iyi olabileceğimize inanıyoruz. Fiziksel durum taktiksel durumla da bağlı. Oyuncularım hafta boyunca çok çalışıyorlar. Antrenmanlarda ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Doğru yoldayız ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Hiçbir şey kazanmadık, hedefler duruyor. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

"HERKES ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİP"

Kadrodaki bütün oyuncuların aynı şekilde çalıştığını ifade eden Jesus, "Biz tek bir fikir doğrultusunda çalışıyoruz. Rennes maçında 11'de başlayan 3 oyuncu sadece 11'deydi. Takımın çok yönlü performans göstermesini sağlıyor bu durum. Herkes önemli bir role sahip. Sadece İrfan Can Eğribayat 11'de çıkmadı. Onun dışındaki oyuncuların hepsi 11'de oynadı. Bu da takımın daha çok motive olup güçlü hissetmesini sağlıyor. Sahada uygulamak istediğimiz fikirler arasında hala çok geliştirebileceğimiz şeyler var. Takımım da bu konuda istekli. Daha fazla antrenman yapıp çalışarak, onlarla konuşarak daha iyi bir hale getirebiliriz. Bireysel olarak geliştiğinde oyuncular, takım da gelişiyor. Türkiye A Milli Takımı'na giden 5 tane oyuncu var. Bu da çalışmaların meyvesi. Her zaman daha iyi olabiliriz" şeklinde konuştu.

"SAKATLIK AÇISINDAN İŞLER İYİ GİDİYOR"

Takımdaki sakat oyuncuların olmaması ile ilgili soruya cevap veren tecrübeli teknik adam, "Sakatlıklar özellikle üç günde bir maç yapan takımlarda daha sık olur. Bizim takımımızda haftada bir maç yapan takımlara kıyasla sakatlığa daha yatkın. Sağlık ekibi bunu engellemek için çok çalışıyor. Sadece Luan Peres sakat, o da bacağını direğe çarptı. Sakatlık açısından iyi gidiyor işler. Olmadığı zamanlarda olacak. Milli takıma giden oyuncuların sakatlanma ihtimali oluyor" ifadelerini kullandı.

"İSMAİL YÜKSEK MİLLİ TAKIMIN GELECEĞİ OLACAK"

İsmail Yüksek'in milli takıma çağrılmasıyla ilgili konuşan Jorge Jesus, "İsmail, fiziksel kalitesi etkileyici genç bir oyuncu. Kazanma hırsı var. Her zaman özverisini gösteriyor. Şimdiye kadar da iyi maçlar çıkardı. Sadece Türk Milli Takımı'nın değil, tüm takımlar kalitesini gördü. Kendisi Türk Milli Takımı'nın geleceği olacak. Bir şekilde devam etmeli ve kendisine inanmalı" dedi.

"ARDA'NIN DEĞERİNİ BİLİYORUZ"

Arda Güler'in performansı hakkında konuşan Jesus, "Arda henüz 17 yaşında bir oyuncu. Herkes onu oynarken görmek istiyor. Ama hala tabii ki geliştirmesi gereken şeyler var. Fenerbahçe ile kıyasladığımızda milli takımda oynamak daha da zor. Onun şimdilik bunun için hazır olduğunu düşünmüyorum. Oyuncunun değerini biliyoruz. Adım adım öğrenmeli ve değiştirmeli kendisini. Fiziksel anlamda çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil. Geliştireceği şeyler var. Yaşı sebebiyle normal bunlar. Topla çok yetenekli bir oyuncu ama futbol sadece bu değil. Futbolda yeteneğin yanına eklenmesi gereken şeyler var. O da Türk Milli Takımı'nın geleceği olacak" şeklinde konuştu.