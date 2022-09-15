Jorge Jesus'tan tepki çeken sözler "Grubun favorisi biz değiliz" | Video

UEFA Avrupa Ligi'ne Dinamo Kiev galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe, B Grubu'ndaki 2. maçında Fransız temsilcisi Rennes ile deplasmanda karşılaşacak. Üst tura çıkmak için Rennes deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, basın toplantısında grubun iki favorisinin Dinamo Kiev ve Rennes olduğunu söylemişti. Jesus'un bu sözlerine büyük tepki geldi.