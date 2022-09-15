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Jorge Jesus'tan tepki çeken sözler "Grubun favorisi biz değiliz" | Video 15.09.2022 | 17:52
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Başakşehir - Fiorentina UEFA Konferans Ligi maçı TV 8,5 CANLI İZLE 15.09.2022 | 16:42
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Cluj - Sivasspor UEFA Konferans Ligi maçı TV 8,5 CANLI İZLE 15.09.2022 | 16:40
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Trabzonspor - Kızılyıldız UEFA Avrupa Ligi maçı EXXEN CANLI İZLE 15.09.2022 | 16:33
00:27
Rennes - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı EXXEN CANLI İZLE 15.09.2022 | 16:33
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Lucas Torreira: "Kendimi Galatasaray’a adamış durumdayım" | Video 15.09.2022 | 14:27
02:16
Murat Sancak: "Balotelli erken gitseydi, Suarez geliyordu" | Video 15.09.2022 | 14:22
01:32
Başkan Erdoğan'dan Yasemin Adar Yiğit'e tebrik | Video 14.09.2022 | 22:11
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Maccabi Haifa - PSG Şampiyonlar Ligi Maçı TV 8,5 CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
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Juventus - Benfica Şampiyonlar Ligi Maçı TV 8,5 CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
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Manchester City - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
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Kopenhag - Sevilla Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
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Real Madrid - Leipzig Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
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Shakhtar Donetsk - Celtic Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
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Chelsea - Salzburg Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
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Milan - Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi Maçı TV 8,5 CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
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UEFA Avrupa Ligi'ne Dinamo Kiev galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe, B Grubu'ndaki 2. maçında Fransız temsilcisi Rennes ile deplasmanda karşılaşacak. Üst tura çıkmak için Rennes deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, basın toplantısında grubun iki favorisinin Dinamo Kiev ve Rennes olduğunu söylemişti. Jesus'un bu sözlerine büyük tepki geldi.