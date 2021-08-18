Kavga anında Kerem Aktürkoğlu'nun Marcao'ya ne dediği ortaya çıktı! İlk kez Sabah Spor açıklıyor

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasına ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Giresun'daki maçtan sonra soyunma odasında Arda Turan, Emre Kılınç gibi yerli oyuncuların Marcao'ya tepkisi vardı. Dün akşam Kerem ve Galatasaray taraftarından özür dileyen Marcao'nun maçta takım arkadaşına söyledikleri ortaya çıktı.