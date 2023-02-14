Milan Tottenham Maçı EXXEN CANLI İZLE LİNK Şampiyonlar Ligi son 16 turu | Video

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları bugün başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde eski günlerine dönmek isteyen İtalyan devi Milan, İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırlıyor. Saat 23:00'da başlayacak olan bu heyecan dolu maçı izlemek isteyenler www.exxen.com adresinden üye olup, bu maçı kesintisiz şekilde izleyebilirler.