Milan Tottenham Maçı EXXEN CANLI İZLE LİNK Şampiyonlar Ligi son 16 turu | Video
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları bugün başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde eski günlerine dönmek isteyen İtalyan devi Milan, İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırlıyor. Saat 23:00'da başlayacak olan bu heyecan dolu maçı izlemek isteyenler www.exxen.com adresinden üye olup, bu maçı kesintisiz şekilde izleyebilirler.
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