Okan Buruk: "VAR odasından verilmeyen net bir penaltı vardı" | Video 25.12.2023 | 05:56 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 0-0 biten Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, ilk yarıda Alexander Djiku'nun ceza sahası içerisinde Mauro Icardi'ye yaptığı hareketin penaltı olduğunu belirterek, "VAR odasından verilmeyen net bir penaltı vardı. Boks ringlerinde atılacak cinsten bir yumruktu belki de. Yayıncının da net göstermediğini öğrendik" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maça çıkarken, ülke olarak hepimizin üzüldüğü şehit haberlerini aldık. Sayısı da çok fazla, birçok aile bundan yandı. Ülke olarak bizim için çok zor bir gün. İnşallah en kısa zamanda biter" diye konuştu.

"VAR ODASINDAN VERİLMEYEN NET BİR PENALTI VARDI"

Rakiplerinin top kendilerindeyken çok fazla baskı yapmayacaklarını bildiklerini ifade eden Buruk, "Çok sert baskı yapan bir takım değil. Maçta bugün ekstra bekleyen bir takım vardı. İlk yarı top sahip yüzdemiz, üretkenliğimiz rakibimize göre daha iyiydi. Bu net bir şekilde gördük. Rakibimize ilk yarıda çok bir tane şut fırsatı verdik. İlk yarı çok net pozisyonumuz vardı. Pozisyon da demeyeceğim penaltı vardı. VAR odasından verilmeyen net bir penaltı vardı. Boks ringlerinde atılacak cinsten bir yumruktu belki de. Yayıncının da net göstermediğini öğrendik. Bütün dünyanın seyrettiği bir yayın bu. Birçok ülkede bu yayınladık. Bu kamera açılarından bu bile net verilmedi. Bir yandan kendimizi eleştiriyoruz, yayıncının da kameralarını fazlalaştırması, ceza sahası içerisindeki bu net pozisyonla ilgili görüntülerin verilmesini, dışarıda insanlar da merak ediyor. Hep Türk futbolunu eleştiriyoruz. Diğer paydaşların yaptığı hataların da eleştirilmesi gerekiyor. Belki seyir zevki olan bir maç olmadı. Herkes bir anlamda sonuca odaklandı. Kazabileceğimiz bir maçtı. Pozisyona girdik. Bunun dışında başka bir şey söyleyemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"EKSİK OLAN YERİMİZ DAHA ÇOK ÜRETEBİLİRDİK"

Oyunun genelinde rakiplerine isabetli şu vermediklerini ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Hücum hamleleri yaptık. 4 hücumcuya döndük. Rakibimizin de hamleleri oldu. Bu maçlar önemli ve değerli. Herkesin kazanmak istediği maçlar. Oyun olarak deplasmanda bir oyun oynamadık. Rakibimizden baskı yemedik, çok fazla pozisyon yemedik. Çok baskı altında bir deplasman olarak geçirmedik. Eksik olan yerimiz, daha çok üretebilirdik. Takım olarak da kendi üretkenliğimizin altında kaldık" şeklinde konuştu.

"BEKLENTİLERİN ALTINDA KALAN BİR DERBİ OLDU"

Mücadelede çok fazla faul olduğunu belirten Okan Buruk, "Çok fazla itiraz oldu. İtirazlar da zaman zaman çok uzadı. Hakem bir pozisyon ilgili kenarda pozisyonu anlattı. Oyuncular fazla itiraz etti. Biraz daha çabuk oynayabilirdi. İki takım da oyunun çok fazla hızlanmasına izin vermedi. Hakemin de durduğu yerler oldu. Beklentilerin altında kalan bir derbi oldu. Deplasmanda oynuyoruz. Kazanmak için geldik. Kazanmayı düşündük. Maçın sonuna kadar kazanma hamleleri yaptık" değerlendirmesinde bulundu.

Kerem Demirbay tercihinin sorulması üzerine Buruk, "Rakip analizimizde çok sert baskıları yapan bir takım değil. İkinci yarı İsmail'in girmesiyle o baskıları arttırdılar. Kerem çok kaliteli bir ayak. Bu maçlarda kaliteli ayağa çok ihtiyaç var. Kerem'in geçen haftaki performansı da çok iyiydi. Takıma alıştı. O yüzden Kerem'i düşündük" dedi.

Sakatlığı bulunan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'in durumu için ise Okan Buruk, "Birkaç gün daha bakacağız. Bu maçta oynayabilecek seviyede değildi. Ona da bakacağız" ifadelerini kullandı.

"TARİH OLARAK DOĞU BULMUYORUM"

Fenerbahçe ile cuma günü oynayacakları TFF Süper Kupa maçı hakkında ise Buruk, "Süper Kupa maçı, tarih olarak iki derbinin üst üste gelmesi, Süper Kupa'nın anlamını azaltıyor. Bu maçın golsüz bitmesi belki orada gol beklentisini yükseltme anlamında olumlu olacak. Tarih olarak kötü bir tarih. Hem iki maçın arka arkaya gelmesi hem ligde en çok yorulan iki takımın dinleneceği haftada derbi koyulması, fiziksel olarak bu oyuncuların da dinlemesi gerekiyor. Tek dinleneceğimiz tarihti, doğru bulmuyorum. Tabii ki kupayı kazanmak istiyoruz. Müzemize bir kupa daha götürmek istiyoruz. Tarih olarak doğu bulmuyorum" açıklamasında bulundu.

Okan Buruk, sol bekte oynayan Barış Alper Yılmaz'ın performansından da memnun olduğunu ifade etti.

"FRED OYUN İÇERİSİNDE ÖNEMLİ ROLÜ OLAN BİR OYUNCU"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred'in, TFF Süper Kupa'da oynayacak olmasının, planlarını nasıl etkileyeceğiyle ilgili sorulan soruya sarı-kırmızılıların teknik direktör, "Fred önemli bir oyuncu. Fenerbahçe için de bu anlamda oyun içerisinde önemli rolü olan bir oyuncu. Bizim için değişmiyor. Her maç her takıma karşı aynı oyunu oynuyoruz. Planımız belli. Galatasaray'ın oyun planı içerisinde dominant olmak, daha önde oynamak var. Bizim için çok fazla bir şey değişmeyecek. Fenerbahçe için oynadığı zaman çok şey değişiyor. Burada ona dikkat etmemiz gerekecek" diyerek sözlerini tamamladı.