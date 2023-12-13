Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler taburcu edildi | Video
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından fiziki saldırıya uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Ankara'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Özel araçla hastaneden ayrılan Meler, kara yoluyla İzmir'e ailesinin yanına gidecek.
"HOCAMIZIN MORALİ GAYET İYİ"
Halil Umut Meler'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut da FIFA kokartlı hakemin moralinin iyi olduğunu belirterek, "Gittiği yerde kontrolleri olacaktır. Ama şu an için gözündeki şişlik dışında herhangi bir sorunu kalmadı. Hocamıza bundan sonraki hayatında sağlıklı, başarılı bir mesleki kariyer diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Dr. Yörübulut, Meler'in elmacık kemiğindeki kırık ve boynuna takılan boyunluğun sebebi hakkında da bilgi vererek, "Travma nedeniyle boyunda bir düzleşme oluşmuş. Eski bir fıtığı vardı. Ona yönelik tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık da tabii zamanla iyileşecek. Küçük bir çatlaktı aslında. Onun dışında bir sorunu yok" dedi.
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