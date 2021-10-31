Son dakika: Fenerbahçe'ye derbi şoku! Altay Bayındır'dan gelen haber...

Sarı lacivertlilerin milli kalecisi Altay Bayındır'dan üzücü haber geldi! Altay, üç ay formasından uzak kalacak. A Spor'un aktardığı son dakika bilgisine göre Altay Bayındır, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle üç ay süreyle sahalardan uzak kalacak. Altay'ın hem Galatasaray hem Beşiktaş derbilerini kaçırması bekleniyor.