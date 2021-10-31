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OTOMATİK OYNAT
03:09
Son dakika: Fenerbahçe'ye derbi şoku! Altay Bayındır'dan gelen haber... 31.10.2021 | 09:45
15:40
04:29
Sergen Yalçın'dan Hatayspor maçı sonrası hakeme sert eleştiri! 30.10.2021 | 22:17
00:57
Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'dan iyi haber! 30.10.2021 | 22:19
02:44
Mario Balotelli A Spor'a konuştu! "Sergen Yalçın'ın yaptığı cahillik" 30.10.2021 | 09:35
00:03
Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır'dan 29 Ekim mesajı! 29.10.2021 | 15:59
03:04
05:06
Rıza Çalımbay Sabah TV'ye açıkladı: 'Bu hakem düzeni değişmeli!' 28.10.2021 | 14:18
02:03
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01:18
12:10
Ersin Destanoğlu'ndan Galatasaray derbisi, A Milli Takım ve Avrupa sözleri 27.10.2021 | 13:26
04:28
7 yaşındaki başarılı kalecinin hayali gerçek oldu 26.10.2021 | 21:42
00:14
Taha Akgül, dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho ile bir araya geldi 26.10.2021 | 10:29
00:44
Beşiktaş derbisi sonrası Levent Tüzemen'den penaltı eleştirisi! 26.10.2021 | 00:37
13:44
Sergen Yalçın: Oyuncularımız geri dönmeye başladı 26.10.2021 | 00:37
13:47
Fatih Terim'den Beşiktaş yenilgisi sonrası açıklamalar 26.10.2021 | 00:36
00:52
Erman Toroğlu'ndan Muslera'ya eleştiri! 'Golde büyük hatası var...' 25.10.2021 | 21:05
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Diagne'nin teşekkürünün sırrı ortaya çıktı | Video 25.10.2021 | 14:14
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Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'den danslı teşekkür paylaşımı! 25.10.2021 | 12:40
Sarı lacivertlilerin milli kalecisi Altay Bayındır'dan üzücü haber geldi! Altay, üç ay formasından uzak kalacak. A Spor'un aktardığı son dakika bilgisine göre Altay Bayındır, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle üç ay süreyle sahalardan uzak kalacak. Altay'ın hem Galatasaray hem Beşiktaş derbilerini kaçırması bekleniyor.