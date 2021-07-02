Video Spor Tarla suladı, ineklere baktı, hentbol antrenmanına koştu | Video

Tarla suladı, ineklere baktı, hentbol antrenmanına koştu | Video

Tarla suladı, ineklere baktı, hentbol antrenmanına koştu | Video
02.07.2021 | 11:16

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Şanlıurfa'da toprak sahaya çizgi çekerek hentbol oynayan 13 yaşındaki Tuba Bulut, "Hentbola başlamamda annem çok destek oldu. O'nun bu desteği beni gururlandırdı. Babam da ilk söylediğimde başta tereddüt etti ama başarımı görünce destek verdi" dedi.

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Türkiye Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen minik sporcular, salonda hentbol oynadı. Davetliler arasında yer alan Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Tuba Bulut, yaşadığı zorlukları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Bulut, "Antrenmanlara çok sık gidemiyordum. Bir tarlamız var ve ona bakmak zorundayım" diye konuştu.

"HOCAM ANKARA'YA GİDECEĞİZ DEDİĞİNDE İNANAMADIM, ŞAKA SANDIM"
Babasının hentbol oynaması için destek verdiğinde çok mutlu olduğunu ifade eden Bulut, "Okuldaki büyük ablalar hentbol oynuyordu. Onlara bakarak hırs yaptım ve ben de oynamak istedim. Antrenmanlara çok sık gidemiyordum. Bir tarlamız var ve ona bakmak zorundayım. Hatta hocam Ankara'ya davet edildiğimi söylediğinde annemle tarlayı sulamaktan dönmüştük. Hocam arayıp 'Ankara'ya gideceğiz' dediğinde çok şaşırdım. İnanamadım, şaka sandım. Hocama sordum 'babam izin verdi mi?' diye ve 'evet izin verdi' dedi. İnanamamıştım, çok mutlu oldum. Babamın beni böyle desteklemesine çok sevindim. Şu anda da Ankara'da olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"SABAH 7'DE KALKIP EV İŞİ, KOYUNLARA VE İNEKLERE BAKIYORUM"
Minik hentbolcu, sulaması gereken bir tarla olduğunu vurgulayarak, "Ağabeyim işe gittiği için tarlayı sulayamıyor. Sabah 7'de kalkıyoruz, ev işlerini yapıp hayvanlarla ilgileniyorum. Sabah kalktığımızda ilk önce ineğimize gidip bakarız, onun yemini, suyunu veririz. Sonra koyunları çıkartırız. Koyunları çıkardıktan sonra kahvaltı yaparız. Temizlik yaptıktan sonra da tavukları besliyoruz. Kalan zamanda da kitap okuyup, ders çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"HENTBOL, HAYATIMDA ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"
İleride milli takımda olmak istediğini ifade eden Tuba Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hentbol, hayatımda çok şeyi değiştirdi. Daha başarılı olmamı, kendime güvenmemi sağladı. Bir şeyleri başaracağıma inanmamı sağladı. Derslerimde de çok iyi etkileri oldu. Annem beni çok destekledi. Annemin desteklemesi de beni çok gururlandırdı. Babam da ilk söylediğimde başta tereddüt etti ama başarımı görünce destek verd. İleride beden öğretmeni ya da polis olmak istiyorum. Hentbolu daha iyi yerlere getirmek istiyorum, sporcu olmak da var hayalimde. Milli takımda olmayı çok isterim. Diyarbakır'ı, Adıyaman'ı gezdik ve şimdi Ankara'dayız. Oralar da çok güzeldi. Diyarbakır'da çok iyi başarılar elde etmiştik."

"TOPRAK SAHADA OLMAK ÇOK ZORDU, SALONU GÖRÜNCE HEYECANLANDIM"
İlk kez bir hentbol salonuna gelen ve burada antrenman yapan Tuba Bulut, heyecanını şöyle dile getirdi;
"Asla 'başaramam' demeyin çünkü başarabilirsiniz. İnanmak başarmanın yarısıdır. İnanın ve başarın. Toprak sahada Güneş'in altında oynamak çok zor. Düşüyorduk, kıyafetlerimiz kirleniyordu. Ancak burada oynamak bambaşka bir şey. Ailemin de izniyle Ankara'ya gelmek güzel bir duygu. Salonu gördüğümde çok heyecanlanmıştım, hemen oynamak istedim."

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