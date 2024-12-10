TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video
Turkuvaz Medya tarafından Türkiye'de sporun birleştirici gücü ve çoğulcu yapısına destek verme hedefiyle Turkuvaz Medya Spor Zirvesi düzenleniyor. Bu programda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, açıklamalarda bulundu. İşte Hacıosmanoğlu'nun sözleri...
"Türk futbolunu yönetmeye, Türk futbolunun adaletli yönetilmesi gerektiğine inanarak aday oldum. Değerli delegeler de bizi layık gördü. Onların güvenini boşa çıkarmamak adına görevimize dört elle sarılarak aynı heyecanla sürdürüyoruz. Geldiğimiz ilk günden itibaren her kulübe eşit mesafede kalma düsturuyla, en alt ligden en üst ligdeki takımlara kadar birlik olma felsefesini ön plana alarak, bize 1 adım gelene 10 adım gitme düşüncemizden ödün vermedik."
"KISIR ÇEKİŞMELERLE YOL ALAMAYIZ"
"Futbolun değerli paydaşları olarak sıkıntıları çözmek istiyoruz. Yolumuz uzun, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Duramayız, kısır çekişmelerle yol alamayız. Devletimizin yaptığı modern stadyumlarda birlikte teknolojinin nimetlerinden yararlanarak, yeni gelişmelere ayak uydurmak zorundayız."
"2024 MİLLİ TAKIM İÇİN BAŞARILI GEÇTİ"
"2024 milli takım için başarılı geçti. EURO 2024'te çeyrek finale kadar çıktık, şanssız bir şekilde yarı finalin kapısından döndük. UEFA Uluslar A Ligi'ne çıkmayı kıl payı kaçırdık ama umutlarımız devam ediyor."
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