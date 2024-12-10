Video Spor TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video

10.12.2024 | 12:00

Turkuvaz Medya tarafından Türkiye'de sporun birleştirici gücü ve çoğulcu yapısına destek verme hedefiyle Turkuvaz Medya Spor Zirvesi düzenleniyor. Bu programda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, açıklamalarda bulundu. İşte Hacıosmanoğlu'nun sözleri...

VİDEO DEVAM EDİYOR
"GÖREVİMİZE DÖRT ELLE SARILARAK HEYECANLA SÜRDÜRÜYORUZ"

"Türk futbolunu yönetmeye, Türk futbolunun adaletli yönetilmesi gerektiğine inanarak aday oldum. Değerli delegeler de bizi layık gördü. Onların güvenini boşa çıkarmamak adına görevimize dört elle sarılarak aynı heyecanla sürdürüyoruz. Geldiğimiz ilk günden itibaren her kulübe eşit mesafede kalma düsturuyla, en alt ligden en üst ligdeki takımlara kadar birlik olma felsefesini ön plana alarak, bize 1 adım gelene 10 adım gitme düşüncemizden ödün vermedik."

"KISIR ÇEKİŞMELERLE YOL ALAMAYIZ"

"Futbolun değerli paydaşları olarak sıkıntıları çözmek istiyoruz. Yolumuz uzun, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Duramayız, kısır çekişmelerle yol alamayız. Devletimizin yaptığı modern stadyumlarda birlikte teknolojinin nimetlerinden yararlanarak, yeni gelişmelere ayak uydurmak zorundayız."

"2024 MİLLİ TAKIM İÇİN BAŞARILI GEÇTİ"

"2024 milli takım için başarılı geçti. EURO 2024'te çeyrek finale kadar çıktık, şanssız bir şekilde yarı finalin kapısından döndük. UEFA Uluslar A Ligi'ne çıkmayı kıl payı kaçırdık ama umutlarımız devam ediyor."
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Video 06:29
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video 10.12.2024 | 12:00
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi CANLI YAYIN 00:13
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi CANLI YAYIN 10.12.2024 | 09:51
Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara: MHK Başkanı hemen istifa etmeli | Video 07:15
Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara: "MHK Başkanı hemen istifa etmeli" | Video 09.12.2024 | 14:37
Ender Bilgin açıkladı! TFF’den flaş Turgut Doman kararı... 00:18
Ender Bilgin açıkladı! TFF'den flaş Turgut Doman kararı... 09.12.2024 | 00:38
Alex Oxlade Chamberlain: Büyük maçlarda büyük oyuncular ortaya çıkar | Video 02:51
Alex Oxlade Chamberlain: "Büyük maçlarda büyük oyuncular ortaya çıkar" | Video 08.12.2024 | 08:42
Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe | Jose Mourinho: Hak edenin kaybettiği bir maçtı | Video 05:54
Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe | Jose Mourinho: "Hak edenin kaybettiği bir maçtı" | Video 08.12.2024 | 08:41
Dursun Özbek’ten A Spor ekranlarında çarpıcı sözler! TFF ve MHK’yi bombaladı... 01:44:14
Dursun Özbek'ten A Spor ekranlarında çarpıcı sözler! TFF ve MHK'yi bombaladı... 04.12.2024 | 13:17
Dursun Özbek: Hakem kendisine söyleneni yaptı | Video 04:23
Dursun Özbek: "Hakem kendisine söyleneni yaptı" | Video 02.12.2024 | 10:26
SON DAKİKA | Samet Aybaba’dan basın toplantısında flaş açıklamalar! 59:39
SON DAKİKA | Samet Aybaba'dan basın toplantısında flaş açıklamalar! 30.11.2024 | 14:04
Hasan Arat canlı yayında Beşiktaş başkanlığından istifa sebebini açıkladı! 29:32
Hasan Arat canlı yayında Beşiktaş başkanlığından istifa sebebini açıkladı! 27.11.2024 | 16:36
SON DAKİKA! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti | Video 13:26
SON DAKİKA! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti | Video 27.11.2024 | 15:52
Fenerbahçe, Slavia Prag maçına hazır | Video 03:13
Fenerbahçe, Slavia Prag maçına hazır | Video 27.11.2024 | 12:45
Volkan Demirel: Bence bizim oyunumuz Okan Buruk’u rahatsız etti | Video 04:45
Volkan Demirel: "Bence bizim oyunumuz Okan Buruk'u rahatsız etti" | Video 27.11.2024 | 12:45
Muhammed Cham: Çok uzun süreçtir bu anı beklemiştim | Video 04:00
Muhammed Cham: "Çok uzun süreçtir bu anı beklemiştim" | Video 26.11.2024 | 08:44
Okan Buruk: Saha şartları iki takımı da zorladı | Video 07:03
Okan Buruk: "Saha şartları iki takımı da zorladı" | Video 24.11.2024 | 08:43
Dursun Özbek’ten Victor Osimhen açıklaması! Sezon sonuna kadar... | Video 15:11
Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması! "Sezon sonuna kadar..." | Video 21.11.2024 | 13:02
Vincenzo Montella: Bugün sahada futbol maçı yoktu | Video 16:37
Vincenzo Montella: "Bugün sahada futbol maçı yoktu" | Video 20.11.2024 | 08:47
GOL | Türkiye U21 1-1 Sırbistan U21 01:11
GOL | Türkiye U21 1-1 Sırbistan U21 19.11.2024 | 23:42
Montella: Negatifliğe yer vermiyoruz | Video 12:53
Montella: "Negatifliğe yer vermiyoruz" | Video 17.11.2024 | 08:36
Mike Tyson’dan Jake Paul’e sert tokat! 00:21
Mike Tyson'dan Jake Paul'e sert tokat! 15.11.2024 | 11:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA