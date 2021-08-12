Trabzonspor Molde maçı sonrası Abdullah Avcı galibiyeti yorumladı!

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında Molde'yi penaltıların ardından 5-4 maplup ederek play-off turunda Roma ile eşleşti. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı maç sonunda konuştu. Avcı, "Eleştirileri tabii ki alacağız ama ben Serkan'ın bugünkü performansından oldukça memnunum" dedi.