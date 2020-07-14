Trabzonspor şampiyonluk yolunda büyük fırsatı kaçırdı!
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Trabzonspor şampiyonluk yolunda büyük fırsatı kaçırdı! 14.07.2020 | 17:24
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Fenerbahçe'nin üçüncülük şansı kalmadı 14.07.2020 | 17:22
01:36
Galatasaray'ın kötü serisi sürüyor 14.07.2020 | 17:20
03:22
Beşiktaş'tan Malatya'da kritik galibiyet 14.07.2020 | 17:19
01:35
Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyareti 14.07.2020 | 16:46
03:11
Wesley Sneijder'dan futbola dönüş sinyali 14.07.2020 | 14:21
01:13
Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi bitti 14.07.2020 | 13:31
00:45
Erman Toroğlu'dan flaş değerlendirme! "Yük Sörloth'un omuzlarında" 14.07.2020 | 01:18
00:57
Erman Toroğlu'ndan flaş değerlendirme! "Başakşehir havaya girmiş" 13.07.2020 | 22:12
01:20
Trabzonspor galibiyete şartlandı 13.07.2020 | 13:37
01:52
Başakşehir tarihi başarının peşinde 13.07.2020 | 13:37
01:14
Lider kritik Konya virajında 13.07.2020 | 13:37
03:56
Galatasaray'ın düşüşü sürüyor 13.07.2020 | 13:36
01:23
Eksik Beşiktaş Malatya deplasmanında 13.07.2020 | 13:36
00:17
Mario Jardel'den Galatasaray'a mesaj! 13.07.2020 | 02:01
01:47
Erman Toroğlu'ndan Falcao sözleri! "O fotoğraf Galatasaray'a zarar verdi" 13.07.2020 | 01:09
00:55
Erman Toroğlu'dan penaltı sözleri! Fenerbahçe... 13.07.2020 | 00:41
00:58
Emre Bol'dan Alper Potuk'a flaş sözler! 12.07.2020 | 23:59
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Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu 12.07.2020 | 22:22
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Erman Toroğlu'ndan flaş Fatih Terim yorumu! 12.07.2020 | 21:02
Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'a 2-1 yenildi. Bordo-mavili takım, lider Başakşehir'in kaybettiği haftada büyük bir şansı kullanamamış oldu. İşte maçın detayları ve karşılaşma sonrası teknik direktörlerin değerlendirmeleri...