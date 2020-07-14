Trabzonspor şampiyonluk yolunda büyük fırsatı kaçırdı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'a 2-1 yenildi. Bordo-mavili takım, lider Başakşehir'in kaybettiği haftada büyük bir şansı kullanamamış oldu. İşte maçın detayları ve karşılaşma sonrası teknik direktörlerin değerlendirmeleri...