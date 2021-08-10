Trabzonspor'da Cornelius ve Dorukhan imzayı attı! Törende 122 bin fidan detayı...
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla yeni transferler Cornelius ve Dorukhan Toköz'ün imza töreni düzenlendi. Törende en dikkat çeken konu ise başkan Ağaoğlu'nun futbolculara gelenekselleşmiş forma satışı yerine 122 bin fidan bağışında bulundurmasıydı.