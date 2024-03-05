Video Spor Türkiye İş Bankası ile ‘’ Antrenörün Gözünden Olimpik Yol’’
Türkiye İş Bankası ile ‘’ Antrenörün Gözünden Olimpik Yol’’

Türkiye İş Bankası ile ‘’ Antrenörün Gözünden Olimpik Yol’’

05.03.2024 | 07:00

Türkiye İş Bankası'nın desteklediği ve spora olan katkısını bir kez daha gözler önüne serdiği "Antrenörün Gözünden Olimpik Yol" video serisinin ilk bölümünde, artistik cimnastik branşı ele alınıyor. Bu videoda, artistik cimnastiğin incelikleri, teknik detayları ve bu sporcunun olimpik yolculuğundaki zorluklar, bir antrenörün gözünden anlatılıyor. Antrenörün deneyimlerinden yola çıkarak artistik cimnastikte başarıya ulaşmanın ipuçlarına, antrenman metodlarına ve sporcuların bu yolda karşılaştıkları zorluklara dair derinlemesine bir bakış sunuluyor. Türkiye İş Bankası'nın sporu ve sporcuyu destekleme misyonu çerçevesinde hazırlanan bu video serisi, genç sporculara ilham vermek ve onları olimpik başarıya ulaştıracak bilgilerle donatmak amacı taşıyor. Sporun ve sporcunun yanında yer alan Türkiye İş Bankası, bu video serisi ile spor bilincini artırmayı ve genç nesilleri spora teşvik etmeyi hedefliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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